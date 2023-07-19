В Александровском районе провели первую операцию по эндопротезированию локтевого сустава

фото со страницы регионального Минздрава в ВКонтакте

В травматологическое отделение Александровской районной больницы поступил 19-летний пациент со сложным переломом локтевого сустава, полученным из-за падения. Травма требовала хирургического лечения. Врачи предложили пациенту современный, органосберегающий метод - эндопротезирование головки лучевой кости.

Как сообщает региональный Минздрав, операция длилась около часа. Молодому человеку установили эндопротез из керамики, который поможет стабилизировать сустав и вернуть ему подвижность.Уже на следующий день пациент мог под контролем врачей ненадолго снимать косыночную повязку и осторожно сгибать-разгибать руку.

Сейчас молодого человека выписали из больницы. Впереди 6 недель амбулаторного наблюдения, а затем он снова вернется к привычной жизни, работе и занятиям спортом.