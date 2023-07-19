Павловский мост в Коврове могут открыть уже в августе

Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин на своей странице в ВК сообщил о том, как идет ход работ по восстановлению Павловского моста в городе Коврове.

По словам депутата, реконструкция Павловского моста в Коврове подходит к завершающей стадии. Работы ведутся с опережением графика. Предполагается, что мост сдадут полностью в эксплуатацию в августе, это более, чем на три месяца раньше графика. Всего на реконструкцию затрачено более четырёхсот миллионов рублей.

Напомним, что павловский мост закрыли на реконструкцию в 2022 году из-за его аварийного состояния. На время капремонта власти ввели ограничения по проезду транспорта. Из-за сильной изношенности конструкций по путепроводу был запрещен проезд для любого транспорта высотой более 2,5 метра, включая пассажирские автобусы и троллейбусы.