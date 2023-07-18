За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 32 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

11 случаев в Ковровском районе, 5 - в Гусь-Хрустальном районе, 4 - во Владимире, по 3 заболевших в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, 2 случая в Суздальском районе, по 1 заболевшему в Муромском, Петушинском, Гороховецком и Вязниковском районах.

90,6% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 3,1% - в форме внебольничной пневмонии; 6,3% случаев выявлены активно без наличия симптомов.