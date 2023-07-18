В Кольчугино 16-летний парень на питбайке врезался в легковую машину

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Владимир и Владимирская область"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась 17 июля в 15.30 у дома №34 по улице Победы.

По предварительной информации, 16-летний молодой человек, ехавший на питбайке «Кайо-250», относящийся к категории спортинвентаря, в нарушение правил дорожного движения при выезде на перекресток не предоставил преимущество автомобилю «Хендай Туссон» под управлением 59-летнего водителя.

В результате столкновения юноша получил травмы, прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла его в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции отмечают рост числа аварий с участием мотоциклистов, в особенности несовершеннолетних. В связи с этим на территории региона ожидаются специальные рейдовые мероприятия. Следует помнить, что движение на мотоциклах, относящихся к категории спортинвентаря, по дорогам общего пользования запрещено.