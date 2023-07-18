В Судогодском районе ликвидирован крупный пожар на складе

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 17 июля в 18.08 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем складском помещении в деревне Захарово.

На место ЧП выезжали 26 сотрудников Судогодского пожарно-спасательного гарнизона на девяти машинах. К моменту их приезда склад горел открытым пламенем, которое вскоре локализовали и ликвидировали. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.