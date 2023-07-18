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НовостиПроисшествия18 июля 2023 10:34

В Судогодском районе ликвидирован крупный пожар на складе

Происшествие случилось вечером 17 июля в деревне Захарово
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 17 июля в 18.08 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем складском помещении в деревне Захарово.

На место ЧП выезжали 26 сотрудников Судогодского пожарно-спасательного гарнизона на девяти машинах. К моменту их приезда склад горел открытым пламенем, которое вскоре локализовали и ликвидировали. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.