Во Владимирской области 22 июля отметят Фатьяновский фестиваль в 50-й раз

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Фатьяновский фестиваль в Вязниках проводится с 1974 года. В этом году праздник состоится в 50-й раз. А сам фестиваль пройдет на нескольких площадках города, где родился известный советский поэт, участник Великой Отечественной войны Алексей Фатьянов.

Гала-концерт фестиваля пройдет в Фатьяновском парке 22 июля. Помимо ведущих коллективов Владимирской области в концерте примут участие артисты из других регионов – Санкт-Петербурга, Татарстана, Оренбурга, Краснодара, Адыгеи, Нижнего Новгорода. Впервые на Фатьяновском празднике выступят исполнители из Донецкой и Луганской Народных Республик.

В программе примет участие концертная группа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова Министерства обороны РФ. Примечательно, что в 1974 году ансамбль Александрова участвовал в Первом Фатьяновском празднике. А вот имя финального исполнителя концерта пока не раскрывается.