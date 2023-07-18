18 июля Владимирскую область накроет сильная магнитная буря

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18 июля Землю накроет очередная мощная атака Солнца. Четырехбальная мощная магнитная буря продлится до полудня, после чего начнет утихать. Далее метеопатов ожидают трехбальные геомагнитные возмущения. А с 15 часов активность снизится до двухбальной отметки.

Пациентам с гипертонией и ишемической болезнью сердца необходимо избегать физических нагрузок во время магнитных бурь. Они должны контролировать свое кровяное давление и соответствующим образом корректировать лечение. Повышенная физическая активность во время магнитных бурь может спровоцировать приступы стенокардии.

Во время магнитных бурь метеочувствительным людям необходимо обильное питье, снижение потребления соли, отказ от тяжелой физической работы, достаточное количество сна, правильное питание и снижение физической активности. Также рекомендуется пить чистую воду, проветривать помещения, избегать длительного использования электронных устройств.