Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 6:14

18 июля Владимирскую область накроет сильная магнитная буря

Жители региона могут почувствовать себя плохо
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

18 июля Землю накроет очередная мощная атака Солнца. Четырехбальная мощная магнитная буря продлится до полудня, после чего начнет утихать. Далее метеопатов ожидают трехбальные геомагнитные возмущения. А с 15 часов активность снизится до двухбальной отметки.

Пациентам с гипертонией и ишемической болезнью сердца необходимо избегать физических нагрузок во время магнитных бурь. Они должны контролировать свое кровяное давление и соответствующим образом корректировать лечение. Повышенная физическая активность во время магнитных бурь может спровоцировать приступы стенокардии.

Во время магнитных бурь метеочувствительным людям необходимо обильное питье, снижение потребления соли, отказ от тяжелой физической работы, достаточное количество сна, правильное питание и снижение физической активности. Также рекомендуется пить чистую воду, проветривать помещения, избегать длительного использования электронных устройств.