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НовостиОбщество18 июля 2023 5:23

В Радужном достроили спортзал кадетского корпуса

В течение четырех лет ученики занимались на улице
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Александра Авдеева

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Воспитанники кадетского корпуса в Радужном, наконец, смогут заниматься в спортзале. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Напомним, что спортзал был построен в 2018 году, но уже в 2019-м из-за вскрывшихся строительных недочетов его закрыли. В течение четырех лет ученики занимались на улице.

В прошлом году губернатор велел искать нового подрядчика. Областью в 2023 году было направлено дополнительное финансирование в размере 8,4 млн рублей на исправление строительных ошибок.

На днях работы на объекте были завершены. В предстоящем учебном году в новом спортзале будут проходить не только уроки физкультуры, но и занятия в секциях по футболу, волейболу, баскетболу, вольной борьбе, биатлону, легкой атлетике.