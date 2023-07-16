Владимирские ученики-иконописцы посетили Троице-Сергиеву Лавру

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, ученики взрослого отделения Иконописной школы под руководством монахини Марии (Карзевич) отправилась в Троице-Сергиеву Лавру, где ознакомились с творениями иконописных школ разных лет и разных авторов в местных мастерских.

Одной из основных задач поездки стала необходимость познакомить учеников с традициями классической иконописной школы, которая была сформирована под влиянием различных иконописцев на основе творчества знаменитого иконописца, преподобного Андрея Рублева.

Как отметили во Владимирской епархии, в 1946 году после открытия Троице-Сергиевой Лавры создателем, а также хранителем и учителем классической живописной иконы там стала монахиня Иулиания, известная в миру, как Мария Николаевна Соколова. По просьбе своего друга святителя Афанасия (Сахарова) из Ковровского района она создала икону «Собор русских святых».

Поездкой завершился учебный год в Иконописной школе Владимирской епархии. Следующий год начнется в сентябре. Записаться на обучение иконописному мастерству может любой желающий.