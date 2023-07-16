Во Владимирской области за время рейдов ГИБДД проверено 840 автобусов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в операции «Автобус» было задействовано более 120 нарядов ДПС, а также привлекались участковые, оперативники отделов экономической безопасности, представители автодорожного надзора и регионального министерства транспорта.

В течение трех дней сплошные проверки автобусов проводились на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», а также на региональных шоссе как днем так и ночью.

Совместными силами удалось проверить более 840 автобусов, из которых 200 машин ехали по межрегиональным маршрутам. 350 машин принадлежало организациям, 414 предпринимателям и 84 гражданам.

В итоге за различные нарушения было составлено более 135 административных протоколов. В частности, в Коврове, Кольчугино, Владимире, Радужном, Суздале, Александрове и Муроме автобусы имели неисправности, с которыми эксплуатация запрещена. В Коврове и Суздале задержали машины без тахографов или с нарушением их использования, за не пристегнутые ремни безопасности наказали водителей и пассажиров автобусов в Меленках, Муроме, Коврове, Александрове, Суздале, Кольчугино, Киржаче, Вязниках, Владимире, Гусь-Хрустальном, Судогде и Гороховце.

Также протоколы составляли за нарушение требований дорожных знаков, не предоставление преимущества пешеходам на переходах и за нарушение правил перевозки людей.

Примечательно, что ни одного нелегального перевозчика не задержали.