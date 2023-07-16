В Суздальском районе на трассе Р-132 сгорела грузовая машина

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.38 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем грузовике на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Муромом, у поворота на поселок Садовый.

На место ЧП выехали пять сотрудников 3-й пожарно-спасательной части Владимира на двух пожарных машинах. Возгорание вскоре было ликвидировано, общая выгоревшая площадь составила 4 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.