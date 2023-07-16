В Муроме проведут реконструкцию еще двух городских стадионов

Фото: администрация округа Муром

Как сообщил глава округа Муром Евгений Рычков, сейчас в городе реконструировали четыре стадиона - «Авангард», стадион имени Гастелло, а также«Энергия» и стадион имени Лосева в парке 50-летия Советской власти.

Теперь остается привести в порядок два городских стадиона - «Муромец», а также стадион в микрорайоне Фанерный, который сейчас не функционирует и сильно зарос травой. Именно с последнего и начнут в ближайшее время, фактически его воссоздадут заново.

Большой площади здесь не будет, так как здесь это просто неуместно. На стадионе построят 200-метровую беговую дорожку, хоккейную, футбольную и волейбольную площадки, установят уличные тренажеры и оборудование для ворк-аута. Также обустроят парковку, освещение и тротуары.

Если все пойдет по плану, работы завершат в течение полутора месяцев.