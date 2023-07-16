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НовостиПроисшествия16 июля 2023 5:56

В Муроме семь человек эвакуировано во время пожара в девятиэтажном доме

ЧП случилось в многоквартирном доме на улице Пролетарская ночью 16 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.46 диспетчеры Муромского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о возгорании, случившемся в доме №5 по улице Пролетарская.

На место выехал 21 сотрудник МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их приезда из окна квартиры на первом этаже девятиэтажки шел дым. Из дома было эвакуировано семь человек, включая одного ребенка. Вскоре пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила 20 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Сгорели вещи, мебель и часть отделки квартиры.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.