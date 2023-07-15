Во Владимирской области в лагерях отдохнуло более 33 тысяч детей

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В регионе продолжаются смены в детских оздоровительных лагерях, в которых уже отдохнули более 33 тысяч детей.

Советы, как подготовить ребенка к лагерю, дали в региональном Минздраве. Для начала врачи советуют рассказать ребенку об опасности вирусных и инфекционных заболеваний. Потом приготовьтесь всегда быть на связи и попросите школьника или медсестру из лагеря немедленно сообщать, если ребенок почувствует себя плохо.

Следующий совет – расскажите ребенку об опасности близких контактов со сверстниками. Ничего особенного: не надо пользоваться чужой расчёской, зубной щеткой, надевать чужую одежду или стоять рядом с чихающим и кашляющим товарищем, не надо обнимать того, кто плохо себя чувствует. Также важно напомнить о правилах гигиены и рассказать, при каких симптомах важно сразу обратиться к врачу (например, высокая температура, рвота, понос, слабость, схваткообразные боли в животе).

Но психологи советуют все же добавить, что в лагерь ездят для удовольствия и рассказать ребенку, что там он сможет найти новых друзей и отлично провести время.