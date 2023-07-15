В Киржаче больше года не могут снести аварийный дом

. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Как показала прокурорская проверка, что постановлением главы администрации города Киржача Многоквартирный дом № 23 по улице Островского ещё в 2012 году признали аварийным и подлежащим сносу. Однако расселили жильцов только спустя десять лет, в 2022 году.

Но до сих пор непригодный для жизни дом не снесли, при этом дом не заперт и не огорожен, попасть туда могут все желающие. А это опасно – дом может обрушиться, в нем может вспыхнуть пожар. По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления организовать снос аварийного дома.