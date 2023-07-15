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НовостиОбщество15 июля 2023 7:23

Владимирским дачникам запретят шуметь по ночам

В области планируют внести изменения в закон о тишине
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Садоводы на приеме пожаловались спикеру областного парламента Владимиру Киселева на шумных соседей: многие дачники, проводящие лето на территории различных СНТ, страдают от грохота техники и громкой музыки, которая не смолкает и в ночное время. Сейчас областной закон ограничивает возможность шуметь с десяти вечера и до шести утра, но только в жилых кварталах, поэтому усмирить соседей дачники не могут.

Владимирцы попросили председателя Заксобрания региона внести поправки в областной закон и увеличить список объектов, где тишина и покой вечером и утром будут нормой. Депутаты планируют внести поправки, ограничив возможность шуметь, в том числе косить траву или слушать музыку, по ночам. Также запретить громкие работы могут и в обеденное время, когда у многих детей есть «тихий час».