Владимирским дачникам запретят шуметь по ночам

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Садоводы на приеме пожаловались спикеру областного парламента Владимиру Киселева на шумных соседей: многие дачники, проводящие лето на территории различных СНТ, страдают от грохота техники и громкой музыки, которая не смолкает и в ночное время. Сейчас областной закон ограничивает возможность шуметь с десяти вечера и до шести утра, но только в жилых кварталах, поэтому усмирить соседей дачники не могут.

Владимирцы попросили председателя Заксобрания региона внести поправки в областной закон и увеличить список объектов, где тишина и покой вечером и утром будут нормой. Депутаты планируют внести поправки, ограничив возможность шуметь, в том числе косить траву или слушать музыку, по ночам. Также запретить громкие работы могут и в обеденное время, когда у многих детей есть «тихий час».