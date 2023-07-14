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НовостиОбщество14 июля 2023 6:04

Из Владимирской области участвовать в СВО отправилась новая партия добровольцев

Бойцов проводили от ДК Молодежи под звуки «Прощания славянки»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, 13 июля в ряды добровольцев, заключивших контракт с Минобороны России, пополнили более 30 человек. Сейчас они направлены в учебные части, чтобы получить необходимые знания и навыки перед отправкой непосредственно в зону проведения специальной военной операции.

Отправка состоялась от ДК Молодежи Владимира в торжественной обстановке. В ней приняли участие военные, ветераны, а также священнослужители, общественники и представители властей Владимирской области.