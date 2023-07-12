Владимирская таможня нашла в посылке из Китая сильнодействующий порошок

Фото предоставлено владимирской таможней.

Сильнодействующее вещество энантат тестостерона обнаружили в посылке из Китая сотрудники Владимирской таможни. В момент получения таможенники задержали и того, кому она адресовалась, - 36-летнего жителя Коврова.

«В посылке находился полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в нем содержится сложный эфир тестостерона общим весом 198,9 грамм, - пояснил заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин. – Данный препарат входит в список сильнодействующих веществ, запрещенных к перемещению через границу Российской Федерации».

Владимирской таможней возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда сильнодействующих веществ". Ковровчанину по данной статье грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.