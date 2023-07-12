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НовостиОбщество12 июля 2023 6:23

Владимирский Роскомнадзор возглавил Владимир Ольхов

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото с сайта управления Роскомнадзора по Владимирской области.

Фото с сайта управления Роскомнадзора по Владимирской области.

23 июня Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назначило на должность руководителя управления Роскомнадзора по Владимирской области Владимира Ольхова. Он сменил на этом посту Владимира Никонорова.

Владимир Ольхов родился в 1969 году в Московской области. С января 1992 года по декабрь 2003 года работал в коммерческих компаниях. В 2004 году занял пост заместителя директора владимирского управления «Почты России». И оставался на этом посту вплоть до 2012 года, когда возглавил владимирский филиал почты. В 2017 году он сменил эту должность на пост председателя Комитета экономического развития администрации Владимирской области.

В Роскомнадзоре Владимир Ольхов оказался в 2021 году. В феврале он стал помощником руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. А уже в сентябре того же года возглавил Роскомнадзор в Костромской области.