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НовостиОбщество11 июля 2023 13:32

Во Владимирской области лжеэлектрики предлагают за деньги поменять счетчики

Они убеждают людей в необходимости такой замены
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как сообщает «Энергосбыт Волга», сразу несколько случаев навязывания платной установки приборов учета произошли буквально накануне. Некие женщины ходили по домам в поселке Вольгинский Петушинского района и под видом сотрудниц энергосбытовой компании убеждали селян поменять старые счетчики, срок эксплуатации которых якобы подходит к концу, на новые. Конечно, услугу предлагалось оплатить.

В связи с этим специалисты напоминают, что замена и установка электросчетчиков при их выходе из строя, утрате либо истечении срока эксплуатации, либо при истечении срока их эксплуатации для потребителей бесплатна. В многоквартирных домах ее проводит компания-гарантирующий поставщик, а в частных домах — сетевые компании.

Если же вам предлагают подобную услугу, следует сразу отказаться и никаких документов не подписывать.