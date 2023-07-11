Во Владимире за два дня полицейскими обнаружено 13 без вести пропавших

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение двух дней на территории региона проводился очередной этап межведомственной операции «Розыск».

В течение двух дней сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные задержали 22 человека, подозреваемых в совершении преступлений.

Также за это время было установлено местонахождение 13 граждан, заявленных, как пропавшие без вести. Кроме того, удалось идентифицировать личности двух трупов, которые ранее считались неопознанными.