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НовостиПроисшествия11 июля 2023 6:26

УМВД по Владимирской области прокомментировало избиение женщиной подростка в Коврове

Конфликт произошел на одной из детских площадок города оружейников
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: кадр с видео. Группа "Вконтакте" "Подслушано Ковров"

Фото: кадр с видео. Группа "Вконтакте" "Подслушано Ковров"

На днях в ковровских пабликах появилось видео, на котором взрослая дама таскала за волосы девушку-подростка, при этом несколько человек пытались их разнять. Авторы видео в описании произошедшего указали, что конфликт случился на детской площадке из-за мелочного повода.

После публикации видео появились сообщения, что правоохранительные органы в ситуацию не вмешались, однако в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области заявили, что эти сведения неверные: как только о случившемся стало известно, полицейские быстро вычислили и задержали женщину. С заявлением к ним обратилась мама девочки.

Ей оказалась 33-летняя жительница Коврова, на нее возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои», так как никаких телесных повреждений девушка в итоге не получила. Обстоятельства произошедшего уточняются.