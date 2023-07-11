УМВД по Владимирской области прокомментировало избиение женщиной подростка в Коврове

Фото: кадр с видео. Группа "Вконтакте" "Подслушано Ковров"

На днях в ковровских пабликах появилось видео, на котором взрослая дама таскала за волосы девушку-подростка, при этом несколько человек пытались их разнять. Авторы видео в описании произошедшего указали, что конфликт случился на детской площадке из-за мелочного повода.

После публикации видео появились сообщения, что правоохранительные органы в ситуацию не вмешались, однако в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области заявили, что эти сведения неверные: как только о случившемся стало известно, полицейские быстро вычислили и задержали женщину. С заявлением к ним обратилась мама девочки.

Ей оказалась 33-летняя жительница Коврова, на нее возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои», так как никаких телесных повреждений девушка в итоге не получила. Обстоятельства произошедшего уточняются.