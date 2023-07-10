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НовостиОбщество10 июля 2023 13:48

Владимирская область поднялась в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

По версии Минпромторга, мы теперь занимаем 22 строчку
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, Минпромторг России представил рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации. В итоге регион-33 с 55 места поднялся на 22.

По словам Александра Авдеева, добиться этого удалось благодаря усилению мер поддержки предприятий, созданию областного Фонда промышленности, а также работы с производителями по принципу одного окна и созданию комфортных условий для бизнеса.

Глава региона напомнил, что уже сейчас создана особая экономическая зона «Владимир», а объем инвестиций к 2032 году ожидается в размере около 19 миллиардов рублей, 13 резидентов создадут более 1800 рабочих мест.