Во Владимирской области за полгода 1700 водителей попались без прав

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, за первые шесть месяцев текущего года сотрудники региональной ГИБДД задержали 1700 водителей, которые управляли транспортом, не имея права управления.

Кроме того, участились случаи ДТП с участием водителей, которые не получали водительские удостоверения. В связи с этим в полиции еще раз напомнили, что водить машину без прав может только ученик автошколы под присмотром опытного инструктора. В остальных случаях это нарушение наказывается крупными штрафами, равно как и передача управления водителю, не имеющему прав.