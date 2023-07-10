В Петушинском районе жители поселка получали некачественную воду

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на личный прием к заместителю Петушинского районного прокурора пришли жители поселка Санинского ДОКа, которые рассказали, что из их кранов течет плохая питьевая вода.

В ходе проверки были отобраны пробы воды из местной артезианской скважины, после чего их исследовали в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области. Исследование подтвердило, что вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим, а также по санитарно-химическим показателям. Иными словами, доводы жителей подтвердились, и им действительно поставляли плохую воду.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю МУП «Водоканал Петушинского района». Также в суд направлен иск с требованием обязать организацию сделать селянам перерасчет.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.