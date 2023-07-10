Ковровчанка через суд добилась получения льгот за погибшего на СВО племянника

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, жительница Ковровского района обратилась в суд с заявлением об установлении факта воспитания и содержания ею военнослужащего до наступления его совершеннолетия.

В заявлении женщина указала, что в 2006 году ее племянники остался без родителей, и она оформила на него опеку до достижения им 18 лет. Женщина добросовестно воспитывала юношу и давала ему воспитание, а в 2022 году его призвали по мобилизации.

К сожалению, в апреле 2023 года парень погиб на территории Луганской Народной Республики, и в военкомате тете объяснили, что она имеет право на социальные гарантии, как семья погибшего военнослужащего. Однако для этого ей посоветовали обратиться в суд, чтобы тот установил факт воспитания, что и было сделано.

Суд рассмотрел все обстоятельства и такой факт подтвердил, так что как только решение вступит в законную силу, тетя погибшего племянника сможет претендовать на льготы.