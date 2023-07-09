Во Владимирской области мужчина сохранил долю в квартире благодаря маткапиталу

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Иногда бывает и так, что суд встает на сторону отца при разводе. В Киржаче жительница обратилась в суд с иском, требуя выселить бывшего супруга из квартиры, так как они развелись, и мужчина теперь не проживает с семьей. При этом добровольно сняться с регистрационного учета он отказывается.

Но на суде мужчина иск не признал, заявив, что он участвовал в покупке квартиры на равных правах. Ипотечный кредит он выплачивал от и до, а также использовал в счет погашения ипотеки средства материнского (семейного) капитала. Поэтому право на долю в квартире он имеет по закону.

Именно материнский капитал и перевесил чашу весов правосудия в сторону ответчика. Суд признал, что мужчина имеет право на долю в квартире. И прекращение семейных отношений не влечет к потере мужчиной прав на жилсобственность. Женщине в иске было отказано. Решение не вступило в законную силу.