Экс-руководительнице по молодежной политике Владимирской области смягчили приговор по делу о хищении средств

Алиса Абрамова. Фото Правительства Владимирской области.

Владимирский областной суд завершил рассмотрение апелляции по делу о хищении 2 миллионов рублей при подготовке проведения "Добросаммита-2015". И суд пересмотрел приговор в сторону его смягчения.

Напомним, что еще в марте этого года Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении бывшего председателя общественной организации «Владимирское региональное отделение Молодежного союза юристов РФ» Елизаветы Кустовой и бывшего председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алисы Абрамовой. Они были признаны виновными в мошенничестве с использованием своего служебного положения. На суде было доказано, что с августа по ноябрь 2015 года женщины похитили 2 миллиона рублей из бюджета Владимирской области при организации проведения молодежного добровольческого форума «Добросаммит». И хотя женщины вину не признали Алисе Абрамовой дали 3 года колонии общего режима, а ее сообщнице Елизавете Кустовой – 2 года 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Обеим дали отсрочку исполнения приговоров до достижения их детьми возраста 14 лет. Также они должны были вернуть украденное.

Но женщины подали апелляцию в областной суд. И областной суд, оставив приговор в силе, смягчил само наказание. Абрамовой уменьшили срок до 2 лет 10 месяцев лишения свободы, Кустовой – до 2 лет 6 месяцев лишения свободы.