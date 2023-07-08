Проектировать благоустройство парка у ДТЮ будет подмосковная компания

Концепция благоустройства парка у ДТЮ.

Готовить проект благоустройства парка у ДТЮ будет инжиниринговая компания «Грандсфера» из подмосковного Долгопрудного. Подрядчик подпишет контракт с городской администрацией на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Благоустройство городского парка, ул.Мира - Октябрьский проспект. Очистка и берегоукрепление прудов».

Подмосковная компания, выполнившая проект школы в Покрове, возьмет за работу 8,99 миллионов рублей – это самая низкая из предложенных цен. Интересно, что конкурс проводили второй раз, в апреле почти 9 миллионов рублей была максимальной ценой, предложенной городской администрацией за работу, но второй раз ее повысили на шесть миллионов рублей.

«Грандсфера» до этого проектировала не парки, но сети водоснабжения. По заданию для благоустройства парка ей придется провести исследования прудов в парке у ДТЮ, разработать проект их очистки, укрепления берегов а также создания водопада и водопропускных сооружений, набережной, пешеходных дорожек и мостов. Кроме того, ей придется изучить возможность создания презентационно-въездной зоны, входной группы в парк с юго-восточной стороны и дополнительных парковочных мест на месте нижнего пруда.

Первый этап работ должны завершить к ноябрю, второй – в последних числах этого года. Только после того, как проект будет готов, чиновники будут искать средства для создания парка.