В Муроме в связи с Днем семьи, любви и верности перекрыли центр города

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает администрация округа Муром, в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности с 6 часов утра 7 июля было перекрыто движение транспорта на перекрестках улиц Воровского — Ленина, Ленина — Коммунистическая, Льва Толстого — Советская и Льва Толстого — Московская.

Фактически это район, в котором на большие праздники в городе проходят массовые мероприятия и большие народные гулянья, основная часть которых происходит на улицах Московская и Ленина ближе к администрации.

Ограничение будет действовать до восьми часов вечера 8 июля. Гостям города и местным жителям на это время чтобы попасть на Оку или в центр лучше ехать в объезд через улицы Коммунистическую и Первомайскую, либо по улице Октябрьской.