Последние два района Владимирской области получили аппараты для диализа крови

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Министерство здравоохранения Владимирской области сообщает, что последние два медучреждения 33 региона, где еще не было аппаратов для очищения крови (Муромская ЦРБ и Александровская райбольница), получили их.

Это означает, что теперь во всех медицинских округах области есть оборудование для проведения острого диализа и экстракорпоральной очистки крови при критических состояниях. По статистике еженедельно потребность в проведении острого диализа возникает у 2-3 пациентов.

В Александровской районной больнице аппарат стоимостью более четырех миллионов рублей установлен в отделении анестезиологии и реанимации. Он заменил выработавший уже свой ресурс старый гемодиализный аппарат. В настоящий момент производится закупка расходных материалов.

В Муромской ЦРБ контракт на закупку аппарата для диализа заключили в июне. Поступил он в больницу 30 июня. Врачи уже прошли обучение работе на нем, так как ранее в больнице не было такого инновационного оборудования.