Ушёл из жизни депутат Заксобрания Владимирской области Сергей Казаков

. Фото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ

Вечером 6 июля стало известно, что после долгой болезни умер депутат Законодательного собрания Владимирской области Сергей Казаков.

На это сообщение практически сразу отреагировали практически все лидеры политической сферы Владимирской области. Слова соболезнования выразили губернатор Александр Авдеев, председатель Заксобрания региона Владимир Киселев, мэр города Владимира Дмитрий Наумов, лидер владимирского отделения КПРФ Антон Сидорко, депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин и другие.

«Получил горькую весть. Из жизни ушёл человек, которого знали и уважали за принципиальность и твёрдую гражданскую позицию многие жители нашей области, коллеги, – депутат Законодательного Собрания Владимирской области Сергей Казаков», написал Александр Авдеев.

Сергей Казаков умер на 64-м году жизни. Для большинства жителей региона он запомнится не только, как политик, но и как многолетний руководитель издательского дома «Томикс». О времени и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно.