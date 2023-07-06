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НовостиОбщество6 июля 2023 10:33

Во Владимирской области ищут водителя на зарплату в 300 тысяч рублей

Чтобы получать такие деньги, нужно всего лишь иметь свой собственный грузовик
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии начала июля во Владимирской области и выяснили, кому работодатели сегодня предлагают самую высокую зарплату.

В ТОП-10 самых крутых вакансий региона попали те профессии, за которые работодатель готов платить больше 100 тысяч рублей. Такой доход во Владимирской области чаще всего предлагают в профессиональных областях продажи, а также рабочим и водителям.

Например, первое место в рейтинге занимает вакансия водителя-экспедитора с собственным грузовым автомобилем. Ему готовы платить 200-300 тысяч рублей, но претендент обязан иметь опыт работы не менее двух лет.

Также в список вакансий попали: водитель-сборщик (от 200 000 рублей), менеджер по продажам (110 000 – 299 000), специалист/успешный менеджер по продаже недвижимости (до 350 000), заместитель генерального директора/руководитель (до 225 000), программист 1С (до 230 000), специалист тендерного отдела (до 300 000), региональный менеджер (от 150 000), работник склада (от 150 000).