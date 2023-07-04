В Меленковском районе прокуратура обнаружила нарушения на муниципальных пляжах

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Меленковского района провело проверку соблюдения законодательства на водных объектах, которые используются для массового отдыха и купания.

В Ляховском сельском поселении на момент мероприятий не имелось санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водоема санитарным нормам. Также на пляже прокуроры не нашли кабинки для переодевания, урны, навесы и мусорные контейнеры.

Также санитарные нарушения обнаружили на пляжах в Денятинском, Дмитриевогорском и Бутылицком сельских поселениях и в самих Меленках.

В адрес МКУ «Управление городского хозяйства» и глав районных администраций были внесены представления, на ответственных сотрудников возбуждены дела об административных правонарушениях по факту нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.