В Суздале состоится выставка ретро автомобилей и мотоциклов

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Суздале в эти выходные пройдет известный на всю страну фестиваль блюз-байк фестиваль SUZDALBLUES. И в рамках данного мероприятия с 7 по 9 июля совершенно бесплатно можно будет посетить выставку ретро автомобилей и мотоциклов.

Организаторы утверждают, что на выставке владимирцы и гости праздника смогут увидеть 100 исторических образцов техники, которая была выпущена до 1993 года. Вход свободный. Посмотреть на ретро автомобили и мотоциклы можно будет по адресу: Суздаль, улица Васильевская, 44 (автовокзал). Работать выставка будет 7-9 июля, 12.00 - 19.00.

Напомним, что блюз-байк фестиваль SUZDALBLUES пройдет в Суздале уже в 15-й раз. На берегу реки Каменка соберутся тысячи поклонников блюза, мотоциклов и путешествий. В юбилейный год фестиваль обещают сделать самым масштабным и насыщенным за всю его историю. В 2020 году это мероприятие вошло в топ-100 лучших блюзовых фестивалей мира.