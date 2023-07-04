Жителей Коврова обманули при покупке в интернете телевизора и подвесных кресел

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, два уголовных дела об интернет-мошенничестве направлены в суд. Перед судом предстанут 19-летний житель Адыгеи и 29-летняя жительница Краснодарского края.

Молодой человек в декабре прошлого года продал через интернет ковровчанину несуществующий телевизор известной марки. Житель Коврова перевел ему 86000 рублей в качестве оплаты, после чего адыгеец перестал выходить на связь. После расследования молодого человека задержали. Вину он отрицать не стал, сознавшись, что телевизора для продажи у него не было, а к объявлению он приложил случайное фото из интернета.

А вот девушка из Краснодарского края выставила в социальной сети объявления о продаже подвесных кресел, которых на самом деле у неё не было. В качестве иллюстраций она использовала фотографии с официальных сайтов. На объявления откликнулись две ковровчанки, одна из которых перевела в качестве оплаты более 10 000 рублей, а вторая – 4 000 рублей. Ни одна из потерпевших товар не получила. Мошенницу также задержали. Ущерб всем был возвращен.