Во Владимире разыскивается без вести пропавший 50-летний мужчина

Андрей Федосов. Фото предоставлено ПСО "Лиза Алерт" Владимирской области

Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Владимирской области, разыскивается Федосов Андрей Владимирович 1972 года рождения, житель Владимира. Со 2 июля о нем нет никаких известий.

Приметы Андрея Федосова: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы коротко стриженные темно-русого цвета, глаза светло-голубые.

На момент исчезновения был одет в синюю жилетку, черную кожаную куртку, красную толстовку, черные джинсы и красные кроссовки. С собой имел гитару в чехле и рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции, либо по телефону «02», или сообщить на номер телефона горячей линии ПСО «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52.