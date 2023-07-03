В Суздале жителям нескольких улиц на два месяца отключили горячую воду

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Фото: Олег УКЛАДОВ
Как сообщили в администрации города Суздаля, в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов будет проводиться капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения на улице Промышленная.
В связи с этим располагающаяся на этой улице котельная и прилегающие к ней тепловые сети будут остановлены с 3 июля.
Таким образом, жители улиц Советская, Гоголя, Пожарского, а также бульвара Всполье останутся без горячей воды.
Позже власти уточнили, что включение ожидается в августе, однако более конкретных сроков не назвали.