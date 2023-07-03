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НовостиОбщество3 июля 2023 10:36

В Суздале жителям нескольких улиц на два месяца отключили горячую воду

Власти объясняют это работами по ремонту сетей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в администрации города Суздаля, в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов будет проводиться капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения на улице Промышленная.

В связи с этим располагающаяся на этой улице котельная и прилегающие к ней тепловые сети будут остановлены с 3 июля.

Таким образом, жители улиц Советская, Гоголя, Пожарского, а также бульвара Всполье останутся без горячей воды.

Позже власти уточнили, что включение ожидается в августе, однако более конкретных сроков не назвали.