В Суздале жителям нескольких улиц на два месяца отключили горячую воду

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в администрации города Суздаля, в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов будет проводиться капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения на улице Промышленная.

В связи с этим располагающаяся на этой улице котельная и прилегающие к ней тепловые сети будут остановлены с 3 июля.

Таким образом, жители улиц Советская, Гоголя, Пожарского, а также бульвара Всполье останутся без горячей воды.

Позже власти уточнили, что включение ожидается в августе, однако более конкретных сроков не назвали.