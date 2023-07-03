Во Владимирской области чиновники несколько месяцев не могли ответить на обращение жителя

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Во Владимирской области прокуратура обнаружила, чиновников, которые не смогли в установленные законом сроки ответить на обращение граждан. Произошло это в Гороховецком районе.

Собственно, началась история еще в марте 2023 года, когда в администрацию Куприяновского сельского поселения поступило обращение от местного жителя. Тот жаловался, что в их деревне не очень хорошо чистят дорогу. Прошло несколько месяцев, но гражданину так никто не ответил. Проверка прокуратуры показала, что ответ не потерялся, просто ответ на обращение заявителю не был направлен.

Прокурор района возбудил административное дело в отношении заместителя главы муниципального образования Куприяновское по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). И это был не единичный случай в Гороховецком районе. Такие же факты вскрылись в администрациях Гороховецкого района и Денисовского сельского поселения.