Во Владимирской области чиновники не смогут открывать счета в иностранных банках

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Александр Авдеев подписал указ, который вносит изменения в областной закон "О противодействии коррупции во Владимирской области".

Согласно дополнениям иностранные счета запрещено открывать: заместителю руководителя Администрации губернатора; замруководителя Администрации губернатора начальнику управления; руководителю секретариата Администрации губернатора; министрам Владимирской области; начальникам Инспекций Владимирской области; начальникам управления Администрации губернатора; первому заместителю министра Владимирской области; первому заместителю министра Владимирской области, начальнику управления; первому заместителю руководителя представительства Правительства Владимирской области при Правительстве РФ.