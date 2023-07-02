Во Владимире установлена предварительная причина пожара в кальянной

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в качестве предварительной причины возгорания, случившегося в кальянной, стал аварийный режим работы электросети, а проще говоря, короткое замыкание.

В региональном чрезвычайном ведомстве уточнили, что сгорела часть отделки и вещей на летней веранде, никто из людей не пострадал, а площадь пожара составила всего 0,1 квадратный метр.

Напомним, информация о возгорании поступила диспетчерам пожарной охраны 2 июля в 03.20. На место ЧП выезжали 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Из кафе-кальянной эвакуировали восемь человек.