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НовостиПроисшествия2 июля 2023 17:49

Во Владимире установлена предварительная причина пожара в кальянной

Инцидент случился в четвертом часу утра на Большой Московской
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в качестве предварительной причины возгорания, случившегося в кальянной, стал аварийный режим работы электросети, а проще говоря, короткое замыкание.

В региональном чрезвычайном ведомстве уточнили, что сгорела часть отделки и вещей на летней веранде, никто из людей не пострадал, а площадь пожара составила всего 0,1 квадратный метр.

Напомним, информация о возгорании поступила диспетчерам пожарной охраны 2 июля в 03.20. На место ЧП выезжали 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Из кафе-кальянной эвакуировали восемь человек.