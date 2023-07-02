Во Владимире восемь человек эвакуировано во время пожара в ночном кафе

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.20 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о возгорании, случившемся в помещении кафе «Фог» на улице Большая Московская, 20.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту прибытия подразделений внутри кафе оказалось много дыма.

Из помещения эвакуировали восемь человек. К счастью, никто из людей не пострадал. Сам пожар оказался небольшим — загорелось оборудование, которое быстро потушили, не дав огню разойтись. Общая площадь пожара составила 0,1 квадратный метр.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.