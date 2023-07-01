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НовостиПроисшествия1 июля 2023 16:04

В Суздальском районе неизвестные вырубили лес

Теперь «черным» лесорубам грозит крупный штраф или обязательные работы
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как выяснила Суздальская межрайонная прокуратура во время проверки обнаружила, что в лесном квартале 402, выделе 8 Торчинского участкового лесничества неизвестные вырубили часть лиственного леса. В итоге погибло несколько берёз и осин.

Материалы проверки направили в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений», расследование которого находится на контроле межрайонной прокуратуры. Если злоумышленников найдут, им грозит штраф до полумиллиона рублей. Также им могут назначить обязательные работы.