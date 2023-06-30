Житель Коврова незаконно купил 4 пистолета и кучу патронов к ним

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Владимирской области сообщает о том, что в Коврове в суд передано дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

По данным прокуратуры, в июле 2021 года мужчина незаконно приобрёл четыре пистолета марок «ТТ», «Вальтер», «Маузер» и «Браунинг», один ствол пистолета «BROWNING» Model de Poche 1906, три ствола пистолета образца 1930/33 гг. конструкции Токарева («ТТ» Тульский - Токарев), а также более 350 патронов различного калибра.

Весь этот арсенал огнестрельного оружия органы обнаружили на квартире у жителя Коврова. Произошло это 1 февраля 2023 года. Оружие и патроны изъяли сотрудники УФСБ России по Владимирской области. Эксперты заключили, что все оружие было пригодным для стрельбы.

Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.