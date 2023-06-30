Во Владимирской области народным дружинникам будут выплачивать премии

фото с сайта региональной прокуратуры

29 июня состоялось заседание Заксобрания Владимирской области, в работе которого принял участие прокурор региона Иван Грибов.

На сессии был рассмотрен законопроект «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской области». Инициатором является прокуратура Владимирской области.

Законом области предусматривается, что народные дружинники за активное участие в охране общественного порядка могут поощряться денежным вознаграждением, ценным подарком или иными формами материального стимулирования, сообщает региональная прокуратура.

Законодательное закрепление механизма материального стимулирования народных дружинников будет способствовать привлечению к участию в охране общественного порядка заинтересованных граждан. Это повлияет на уменьшение степени криминализации общественных отношений и снижение уровня уличной преступности в регионе.