В Кольчугино у местного жителя изъяли 32 тысячи пачек контрафактных сигарет

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное УФСБ, следователями возбуждено уголовное дело по факту приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных акцизными марками табачных изделий в особо крупном размере.

По версии следствия, 52-летний кольчугинец купил на территории Москвы 32 тысячи пачек контрафактных сигарет и привез их во Владимирскую область.

Общая стоимость партии составила около 3,8 миллиона рублей. В Кольчугино он складировал их в двух складах и в магазине, но был задержан 8 июня.

В ходе допросов он признал вину и подробно рассказал обо всех обстоятельствах покупки контрафакта. Расследование уголовного дела продолжается.