Во Владимире медали "За особые успехи в учении" получат 177 выпускников школ

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Администрация города Владимира сообщила, что по итогам 2022-2023 учебного года владимирские школы выпускают 1672 учеников. При этом с золотой медалью (или как ее сейчас называют - медаль «За особые успехи в учении») закончили обучение 177 человек.

Больше всего золотых медалистов в этом году в гимназии №23 (23 человека, 35% выпускников), в школе №31 (13 медалистов - 26% от общего числа выпускников) и в гимназии №35 (12 медалистов - 27% от общего числа одиннадцатиклассников).

30 июня в 11.00 во владимирском Доме культуры молодёжи (ул. Мира, 55) пройдет торжественная церемония вручения золотых медалей выпускникам. В ней примут участие более 200 выпускников 11-х классов, их педагоги и родители. Руководство города Владимира, директора школ, педагоги, родители выпускников, почётные гости поздравят медалистов. Также по традиции будут отмечены владимирские педагоги, подготовившие учеников-медалистов.