В Гусь-Хрустальном прокуратура требует провести диспансеризацию чиновников

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении и муниципальной службе.

Оказалось, что вопреки закону, предписывающему чиновникам муниципалитетов в обязательном порядке раз в год проходить диспансеризацию, в администрации поселка Уршельский соответствующие графики не составлялись, договор с больницей не заключался, и с 2020 по 2023 год чиновники медицинское обследование не проходили.

Точно такие же нарушения вскрылись еще в 11 муниципальных администрациях Гусь-Хрустального района.

По результатам проверки в Гусь-Хрустальный городской суд были направлены исковые заявления с требованием провести диспансеризацию сотрудников администраций до 31 декабря 2023 года.

Устранение нарушений взято на прокурорский контроль.