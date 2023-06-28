Владимирские легкоатлеты завоевали несколько медалей на Первенстве России

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В Чебоксарах проходит первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. За три соревновательных дня 832 юных легкоатлета из 68 регионов России разыграют 39 комплектов наград национального первенства.

Владимирскую область на соревнованиях представляют воспитанники муниципальной СШОР №4 по легкой атлетике города Владимира.

Серебряную медаль в метании диска завоевал владимирский спортсмен Александр Панюшкин. Также в его копилке «золото» в толкании ядра. Диана Матюхина стала второй в беге на 300 метров с барьерами.