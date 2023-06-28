Министр природопользования Владимирской области может покинуть свой пост

Татьяна Клименко. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщили наши источники в правительстве Владимирской области, глава министерства природопользования и экологии Владимирской области Татьяна Клименко планирует уволиться.

В правительстве пока не смогли сказать, уходит ли Татьяна Клименко на пенсию, однако заверили, что заявление об уходе точно есть. Утвердит ли его губернатор, пока не известно.

Кто придет ей на смену пока сказать трудно. Сама Татьяна Клименко возглавила департамент, а затем министерство природопользования и экологии в январе 2020 года при тогдашнем главе региона Владимире Сипягине.